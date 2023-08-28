Лендінг сторінка "GoGames"

Односторінковий сайт для продажу та оренди ігрових аксесуарів.

Посилання на проект: https://dmytro-kosyk-gogames.netlify.app/home



Використані технології:

Html5/Css3;

JavaScript;

BEM methodology;

Gulp/Webpack;

Flexbox/Grid.

Веб сайт було зверстано з макету Figma, адаптовано на основі мого бачення та досвіду.

Анімовано об'єкти на сайті, поява об'єктів та цифровий лічильник.

Оптимізовано зображення та конвертавано у більш сучасний формат WebP.

Оптимізовано CSS та JS файлів, для кращої продуктивності сайту.