Лендінг сторінка "GoGames"

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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Односторінковий сайт для продажу та оренди ігрових аксесуарів.

Посилання на проект: https://dmytro-kosyk-gogames.netlify.app/home

Використані технології:

  • Html5/Css3;

  • JavaScript;

  • BEM methodology;

  • Gulp/Webpack;

  • Flexbox/Grid.

Веб сайт було зверстано з макету Figma, адаптовано на основі мого бачення та досвіду.
Анімовано об'єкти на сайті, поява об'єктів та цифровий лічильник.
Оптимізовано зображення та конвертавано у більш сучасний формат WebP.
Оптимізовано CSS та JS файлів, для кращої продуктивності сайту.