Небольшой ленд с не плохим функионалом (плавный скролл, раскрывающийся список, добавление устройств по клику, так как сайт не большой и устройств будет не много, программировать не захотел заказчик). Основная страница, и 3 под страницы (карьера, заказ, спасибо за заказ.). Ссылки пока нет так как сайт еще на запустил заказчик.