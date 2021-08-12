Лэндинг для клиента Анны Левит

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Простой лэндинг с функцией отправки электронной почты.

Не скажу, что это было сложно, но это всё же часть моей работы.

Сверстал, написал сервер, реализовал клиентскую часть и серверную логику.

Использовал Nodejs, Expressjs, HTML/CSS/JS.