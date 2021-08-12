Лэндинг для клиента Анны Левит

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт можете посмотреть по ссылке - https://annalevit.com
Простой лэндинг с функцией отправки электронной почты.
Не скажу, что это было сложно, но это всё же часть моей работы.
Сверстал, написал сервер, реализовал клиентскую часть и серверную логику.
Использовал Nodejs, Expressjs, HTML/CSS/JS.