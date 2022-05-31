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Лендинг "концептуального бренда одежды"
HTML-верстка
Добавлена
3 года назад
20 просмотров
1280x756
73 КБ
1267x1280
63 КБ
1280x863
69 КБ
Полную работу можно посмотреть по ссылочке:
b.reginasb.beget.tech
Задачи и этапы работы:
Верстка с чистым кодом сайта
Pixel Perfect
Адаптивная верстка сайта
Удобство для пользователей
Где была выполнена работа:
Sublime
Figma
Figma
Регина
IsayR
Была
3 года назад
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