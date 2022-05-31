Лендинг "концептуального бренда одежды"

Добавлена
3 года назад
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    Полную работу можно посмотреть по ссылочке:

Задачи и этапы работы:

  • Верстка с чистым кодом сайта
  • Pixel Perfect
  • Адаптивная верстка сайта
  • Удобство для пользователей

Где была выполнена работа:

  • Sublime
  • Figma
Figma