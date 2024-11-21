Лендинг LaslessVPN (с натяжкой верстки на WordPress).

http://www.laslessvpn.ho.ua/wp-laslessvpn/ - ссылка на лендинг.



Данный проект сделан на языках HTML, CSS с использованием методологии BEM, препроцессора Sass, медиазапросов для адаптивной верстки (Mobile -> Desktop -> и т.д.). На JavaScript сделаны слайдер (Desktop Testimonials). Данный лендинг натянутый на WordPress (возможно изменение контента, логотипа, изображений, добавление новых постов и многое другое с использованием админки).