Лендинг NetBook

Этот макет я нашел на просторах интернета и он мне ну очень понравился. Так что я решил начать его верстать как раз с новым стеком для себя - SCSS.

Этот препроцессор мне понравился и я его буквально изучил за 3 дня, пока верстал этот макет. Сразу можно отметить, что данный сайт без проблем справляется с валидатором V3C(HTML и CSS) и проверкой скорости сайта(сервис от гугла, точно не вспомню).

Результатом я очень доволен, надеюсь и вы будете впечатляны

Ссылка на сайт: https://cunningham16.github.io/Netbook-landing/