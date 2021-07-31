Лендинг-пейдж для оконной фирмы

https://foxxman.github.io/IRVAS/

*Макет взят в интернете для практики

Я нашёл достаточно интересный макет сайта для фирмы по установке пластиковых окон.

Для меня, конечно, в первую очередь была интересна установка Google-карты и счетчика времени до конца акции. Отправка формы на почту - дело простое, поэтому в этом проекте я до этого не дотрагивался. А вот с первыми двумя вещами на момент начала работы не сталкивался. Оказалось достаточно просто.

Bootstrap не использовал, мне захотелось вручную прорисовать сетку отдельных блоков. От этого сайт немного выиграет в скорости загрузки. PageSpeed показал 91 балл.

Конечно, сайт сверстан адаптивно под большинство современных экранов. Хотя с этим были небольшие проблемы, ибо в макете была только десктоп-версия, приходилось додумывать и фантазировать. Но мы ведь не привыкли на все готовенькое приходить, верно?)

Однако, мне не хватило изображений и текста, чтобы сделать нормальное отображение контента при клике на разные подзаголовки во 2ом и 3ем блоках. Поэтому там контент в основной области статичный.

Срок - 3 дня