Лендинг радиостанции
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19 дней назад
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Данный сайт написан с использованием методологии BEM. Для реализации слайдера используется JS библиотека Swiper.
Сайт адаптивен под разные типы устройств и одинаково отображается во всех современных браузерах.
Реализована отправка данных из формы на почту, через PHPmailer.
Сайт проходит проверку на валидацию и имеет высокий показатель загрузки.
https://wwave-showing.webtm.ru/