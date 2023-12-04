Лендинг радиостанции

Данный сайт написан с использованием методологии BEM. Для реализации слайдера используется JS библиотека Swiper.

Сайт адаптивен под разные типы устройств и одинаково отображается во всех современных браузерах.

Реализована отправка данных из формы на почту, через PHPmailer.

Сайт проходит проверку на валидацию и имеет высокий показатель загрузки.



https://wwave-showing.webtm.ru/