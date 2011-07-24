Был произведён рип сайта http://www.lensantehmontazh.ru/ так как шаблон защищён от рипа была произведена HTML-вёрстка с нуля:

*Кроссбраузерность:IE7+;Opera 9+;Firefox;Safari;Chrome

*Валидность

*Резина от 1000px до 1280px

*Использование JS