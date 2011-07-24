Lensantehmontazh
HTML-верстка
Добавлена186 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был произведён рип сайта http://www.lensantehmontazh.ru/ так как шаблон защищён от рипа была произведена HTML-вёрстка с нуля:
*Кроссбраузерность:IE7+;Opera 9+;Firefox;Safari;Chrome
*Валидность
*Резина от 1000px до 1280px
*Использование JS