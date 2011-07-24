Lensantehmontazh

HTML-верстка
Добавлена
12 лет назад
186 просмотров
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Был произведён рип сайта http://www.lensantehmontazh.ru/ так как шаблон защищён от рипа была произведена HTML-вёрстка с нуля:

*Кроссбраузерность:IE7+;Opera 9+;Firefox;Safari;Chrome

*Валидность

*Резина от 1000px до 1280px

*Использование JS