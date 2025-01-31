Lush Russia – интернет-магазин косметики

В проекте Lush Russia я провел HTML-верстку и участвовал в разработке фронтенда на React.js.

Моя работа в проекте:

HTML/CSS-верстка – создал адаптивную и кроссбраузерную разметку с учетом UI/UX-дизайна.

Разработка на React.js – участвовал в создании и оптимизации компонентов, обеспечив быструю и удобную работу интерфейса.

Состояние и управление данными – работал с React-состоянием и API для динамической загрузки контента.

Производительность – оптимизировал рендеринг компонентов и загрузку ресурсов для повышения скорости работы.

Проект направлен на создание удобного и быстрого интернет-магазина с плавной анимацией, отзывчивым интерфейсом и высокой производительностью.