Meridian
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Магазин по продажи мебели. Сайт сверстан строго по макеты и полностью адаптивен под мобильный устройства. На сайте присутствует плавная анимация товаров, а так же карусель.
Технические работы проведенные на сайте:
Верстка
Адаптивность под мобильные устройства
Анимация
Таймер
Ссылка на сайт: Meridian