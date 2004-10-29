Meridian

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
1 просмотр
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Магазин по продажи мебели. Сайт сверстан строго по макеты и полностью адаптивен под мобильный устройства. На сайте присутствует плавная анимация товаров, а так же карусель.

Технические работы проведенные на сайте:

  • Верстка

  • Адаптивность под мобильные устройства

  • Анимация

  • Таймер

Ссылка на сайт: Meridian