Mersedes Landing Page

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка landing page для последующей посадки на CMS .
Верстка кроссбраузерная , адаптивная (от 250px до 2560+px), семантически верная , валидная (w3)
Верстал при помощи gulp, less исходники кинул заказчику
В макете было много неточностей и ошибок дизайнера , где-то пришлось включить воображение и понять какого размера и расстояния должны быть элементы
Смотрите сайт на http://alekschernof.ru/mersedes-page/
Работа была сделана за 2.5 дня + 1 день на правки
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