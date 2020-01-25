Mersedes Landing Page

Верстка landing page для последующей посадки на CMS .

Верстка кроссбраузерная , адаптивная (от 250px до 2560+px), семантически верная , валидная (w3)

Верстал при помощи gulp, less исходники кинул заказчику

В макете было много неточностей и ошибок дизайнера , где-то пришлось включить воображение и понять какого размера и расстояния должны быть элементы

Смотрите сайт на http://alekschernof.ru/mersedes-page/

Работа была сделана за 2.5 дня + 1 день на правки

Ссылка на отзыв и работу на другой бирже: https://freelancehunt.com/freelancer/aleks_chernof.html