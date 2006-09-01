Моє нове портфоліо
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
Різноманітні анімації, навігація по сайту, функція «переглянути більше» в розділі портфоліо, спойлери, «бургер» меню, контактна форма з валідацією тощо.