Моє нове портфоліо

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Використовувані інструменти та технології:

HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.

Що на ньому можна знайти:

Різноманітні анімації, навігація по сайту, функція «переглянути більше» в розділі портфоліо, спойлери, «бургер» меню, контактна форма з валідацією тощо.

https://yevhenbosak-212e1.web.app/