Новый форум Харьковского городского севета

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Добавлена
14 лет назад
309 просмотров
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http://newforum.city.kharkov.ua/ru

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Семантическая верстка

Корректный Image Replacement

Микроформаты

производилась натяжка на самописный движок (zend/smarty)

редактирование: скриптов, контроллеров, создание декораторов

ie6 +, FF 3+, Opera 9.64+...