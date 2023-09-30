OJJO ювелирные товары

OJJO <--- А вот и он! Писал с макета, с нуля. Использовал препроцессор SCSS на стилях. Flexbox, Grid по ситуации. На макете 4 страницы и мобайл версия 320px. Остальное я придумывал самостоятельно! Со многим столкнулся впервые, но я никогда не бросаю дело на пол пути! В итоге получился большой проект. Код построен аккуратно и читаемо. Соблюдал ласковый для глаза нейминг. Я уже планировал работать с данными JS, чтобы карточки создавались, при добавлении данных в массив, но и так много времени протратил на данный сайт. Поэтому остановился на этом. Протестировал на разных браузерах ПК ! Так же сафари и андройд браузеры, все отлично работает!