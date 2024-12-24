Вміння працювати з HTML, CSS та JavaScript для створення зручного та естетичного інтерфейсу веб-сайтів.

Досвід роботи зі стандартами верстки та сучасними фреймворками, такими як Bootstrap або Foundation.

Знання адаптивного та кросбраузерного дизайну для забезпечення сумісності із різними браузерами та пристроями.

Вміння працювати зі зображеннями та графікою для оптимізації швидкості завантаження веб-сторінок.

Розуміння основ UX/UI дизайну для покращення користувацького досвіду.

Здатність ефективно спілкуватися та співпрацювати з іншими членами команди розробників та дизайнерів.