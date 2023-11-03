Online stores - Crisp

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Добавлена
2 месяца назад
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Интернет-магазин с минимальными анимациями и красивым дизайном.

Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.

Ссылка: https://64c7c27e476f550735c148c6--creative-cendol-ad2b00.netlify.app/