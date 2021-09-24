Информационный сайт по теме Орбитальные станции.

Сайт с использованием HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery и других технологий.

Человечество долгие годы стремилось выйти за пределы собственной планеты. На данный момент технологии развиваются чрезвычайно стремительно, повышается значимость космической архитектуры во всем мире.