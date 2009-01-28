Парафеноменологический портал

http://www.metaportal.ru/

Резиновая верстка на дивах для сайта различных организаций в области парафеноменологии.

Лента новостей, тематические материалы (книги, статьи, пособия, аудио, фото, видео, видеочат он-лайн), расписание обучения, организуемые мероприятия.