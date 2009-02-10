Патриот медиа групп
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Добавлена143 просмотра
15 лет назад
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Верстка сайта. Внутренние страницы, контент растягивается (с мин и макс значениями).
Подвал прибит к низу. Самолет с траекторией указывает на активную ссылку. Весь контент берется из БД с помощью специальных тегов шаблонизатора.