Патриот медиа групп

HTML-верстка
Добавлена
15 лет назад
143 просмотра
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http://patriot.netpro.ru/

Верстка сайта. Внутренние страницы, контент растягивается (с мин и макс значениями).

Подвал прибит к низу. Самолет с траекторией указывает на активную ссылку. Весь контент берется из БД с помощью специальных тегов шаблонизатора.