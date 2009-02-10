Патриот медиа групп

http://patriot.netpro.ru/

Верстка сайта. Внутренние страницы, контент растягивается (с мин и макс значениями).

Подвал прибит к низу. Самолет с траекторией указывает на активную ссылку. Весь контент берется из БД с помощью специальных тегов шаблонизатора.