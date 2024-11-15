Plantex это адаптивный сайт для продажи растений и цветов
Результат: Link
Описание:
Наше видение: создание уникального пространства, где красота природы становится доступной каждому. Сайт Plantex — это простой, элегантный и функциональный ресурс для заказа цветов онлайн.
Особенности проекта:
SEO-оптимизация:
Семантически правильная структура HTML5: использование тэгов
<section>,
<header>,
<main>,
<footer>для улучшения доступности и индексации.
Подключенные мета-теги:
<meta charset="UTF-8">– правильное кодирование для корректного отображения символов.
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">– адаптивность для мобильных устройств.
<title>– уникальный заголовок для SEO.
Ключевые слова и описания интегрированы в текст, чтобы повысить релевантность поисковым запросам.
Дизайн и верстка:
Минималистичный дизайн с акцентом на контент.
Плавные анимации переходов с использованием CSS (например, для навигации и элементов взаимодействия).
Адаптивная сетка на базе CSS Grid, обеспечивающая корректное отображение на экранах любых размеров.
Использование иконок из библиотеки Remixicon для улучшения UX.
Функциональность:
Интерактивная навигация:
"Бургер-меню" для мобильных устройств.
Переключение тем (светлая/темная тема).
Раздел "Products", позволяющий быстро ознакомиться с популярными растениями, включая кнопку добавления в корзину.
Раздел "FAQs" с раскрывающимися ответами на часто задаваемые вопросы.
Раздел "Contact" с формой обратной связи и контактной информацией.
Дополнительные возможности:
Подключение ScrollReveal.js для анимации появления элементов при скроллинге.
Кнопка быстрого возврата наверх (
scrollup).