Plantex это адаптивный сайт для продажи растений и цветов

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6 месяцев назад
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Описание:

Наше видение: создание уникального пространства, где красота природы становится доступной каждому. Сайт Plantex — это простой, элегантный и функциональный ресурс для заказа цветов онлайн.

Особенности проекта:

  • SEO-оптимизация:

    • Семантически правильная структура HTML5: использование тэгов <section>, <header>, <main>, <footer> для улучшения доступности и индексации.

    • Подключенные мета-теги:

      • <meta charset="UTF-8"> – правильное кодирование для корректного отображения символов.

      • <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> – адаптивность для мобильных устройств.

      • <title> – уникальный заголовок для SEO.

    • Ключевые слова и описания интегрированы в текст, чтобы повысить релевантность поисковым запросам.

  • Дизайн и верстка:

    • Минималистичный дизайн с акцентом на контент.

    • Плавные анимации переходов с использованием CSS (например, для навигации и элементов взаимодействия).

    • Адаптивная сетка на базе CSS Grid, обеспечивающая корректное отображение на экранах любых размеров.

    • Использование иконок из библиотеки Remixicon для улучшения UX.

  • Функциональность:

    • Интерактивная навигация:

      • "Бургер-меню" для мобильных устройств.

      • Переключение тем (светлая/темная тема).

    • Раздел "Products", позволяющий быстро ознакомиться с популярными растениями, включая кнопку добавления в корзину.

    • Раздел "FAQs" с раскрывающимися ответами на часто задаваемые вопросы.

    • Раздел "Contact" с формой обратной связи и контактной информацией.

  • Дополнительные возможности:

    • Подключение ScrollReveal.js для анимации появления элементов при скроллинге.

    • Кнопка быстрого возврата наверх (scrollup).