Plantsource.ru

Добавлена
16 лет назад
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http://files.ramles.com/plantsource/index.html

Описание задания: Предоставленный заказчиком дизайн страницы в Photoshop перевести в HTML.

Результат: см. ссылку

Технологии: Верстка полностью div'ами, валидная, кроссбраузерная, резиновая.

Срок исполнения: 5 часов на первую реализацию + 1 час на доработку.