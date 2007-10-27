Plantsource.ru

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://files.ramles.com/plantsource/index.html
Описание задания: Предоставленный заказчиком дизайн страницы в Photoshop перевести в HTML.
Результат: см. ссылку
Технологии: Верстка полностью div'ами, валидная, кроссбраузерная, резиновая.
Срок исполнения: 5 часов на первую реализацию + 1 час на доработку.