Только качественно и в срок - вёрстка сайтов GULP, SCSS, CSS3\HTML5, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/damitrij
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/damitrij