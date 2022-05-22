Только качественно и в срок - вёрстка сайтов GULP, SCSS, CSS3\HTML5, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком