Pozitalk — это онлайн-платформа для бронирования визитов к врачам, где пользователи могут выбрать специалиста и забронировать время для консультации. В рамках проекта я занимался вёрсткой интерфейса и адаптацией компонентов в React. Разработал и оптимизировал компоненты для корректного отображения на различных устройствах, обеспечив удобный и интуитивно понятный процесс бронирования. Внес изменения в структуру компонентов для улучшения их функциональности и производительности, а также адаптировал дизайн под мобильные и десктопные версии сайта.