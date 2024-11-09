Pozitalk

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6 месяцев назад
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Pozitalk — это онлайн-платформа для бронирования визитов к врачам, где пользователи могут выбрать специалиста и забронировать время для консультации. В рамках проекта я занимался вёрсткой интерфейса и адаптацией компонентов в React. Разработал и оптимизировал компоненты для корректного отображения на различных устройствах, обеспечив удобный и интуитивно понятный процесс бронирования. Внес изменения в структуру компонентов для улучшения их функциональности и производительности, а также адаптировал дизайн под мобильные и десктопные версии сайта.