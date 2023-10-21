Проект: Mesto

Проект: Место

Обзор

* Figma

* Картинки

* HTML5

* CSS3

* JS

* ООП

* Webpack

* API

Техническое описание проекта

В данном проекте представлена работа с popup и JS. В проекте можно редактировать информацию профиля пользователя: имя и описание деятельности, добавлять карточки с фоторафиями и подписью в профиль, а также открывать картинки карточек с подписью в полноэкранном масштабе. Все формы в проекте имеют проверку на валидность, таким образом невозможно создать пустую карточку, а также есть проверка на тип вводимого текста и его длину. Закрывать попапы можно с помощью нажатия на крестик, на кнопку "сохранить/создать", если форма валидна, и при нажатие на escape или overlay формы. Вся работа выполнена по правилам ES6 с использованием ООП (наличие отдельных классов: карточка, валидатор форм, разные формы попапов, информация о пользователе и класс для работы с API). Весь проект настроен под работу с Webpack. Загрузка информации на страницу, карточек, обновление информации происходит с помощью fetch запросов к серверу.

Github Pages

Ссылка на github pages проекта (https://ras-svet.github.io/mesto/)