Проект многостраничного сайта спортивного магазина LOGO

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
3 просмотра
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Технологии:

HTML5, SCSS, JS (slider, адаптиный перенос сложных DOM-элементов), Иконочный шрифт, Адаптив под все устройства, MobileFirst

Посмотреть работу:

Главная страница - https://evgeniisim.github.io/LOGO/

Карточка товара - https://evgeniisim.github.io/LOGO/product-4.html