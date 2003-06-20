Проект многостраничного сайта спортивного магазина LOGO
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технологии:
HTML5, SCSS, JS (slider, адаптиный перенос сложных DOM-элементов), Иконочный шрифт, Адаптив под все устройства, MobileFirst
Посмотреть работу:
Главная страница - https://evgeniisim.github.io/LOGO/
Карточка товара - https://evgeniisim.github.io/LOGO/product-4.html