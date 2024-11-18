Проекты Nemeton Web Portals

В рамках моей работы в фирме Nemeton Web Portals я занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов для малого бизнеса. Основное направление — создание сайтов на WordPress, включая:

Адаптивную верстку, которая хорошо отображается на любых устройствах;

Настройку тем и доработку существующих дизайнов;

Подключение дополнительной функциональности с помощью плагинов;

Наполнение сайтов контентом и их техническое обслуживание.

Проекты в портфолио демонстрируют, как я помогаю клиентам улучшать их онлайн-присутствие с помощью простых и эффективных решений.

Ознакомьтесь с примерами работ: портфолио Nemeton Web Portals - https://nemeton-webportals.co.rs/examples/.