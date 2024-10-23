Проєкт: Сайт для компанії пасажирських перевезень

У рамках проєкту зі створення сайту для компанії, що займається пасажирськими перевезеннями, виконав такі завдання:



Дизайн макета: Розробив оригінальний дизайн у Figma, адаптований під тематику транспортних послуг та орієнтований на зручність користувачів.



Верстка: Виконав верстку з використанням HTML5, CSS3 (Flexbox, Grid) та JavaScript для динамічних елементів, таких як форми бронювання.



Адаптивність: Забезпечив коректне відображення сайту на смартфонах, планшетах та настільних комп’ютерах.



Інтеграція форми заявки: Додав форму для онлайн-бронювання рейсів із надсиланням даних на електронну пошту компанії.



Налаштування хостингу: Допоміг обрати та налаштувати хостинг, підключив домен.



Тестування та запуск: Провів кросбраузерне тестування та усунув можливі помилки перед фінальним запуском.



Результат: Запущений і готовий до використання сайт, який приваблює нових клієнтів завдяки зручному інтерфейсу, мобільній адаптації та швидкому завантаженню.