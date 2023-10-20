Путешествия по России

Проект: Путешествие по России

Используемые технологии

* HTML5

* CSS3

* Figma

* Grid

* Flex

* Media-запросы

Интро

Данный проект содержит в себе информацию о путешествиях по России. Сайт является адаптивным по устройствам размерами от 320px за счет использования grid, flex и media-запросов. Все используемые картинки оптимизированы, шрифт "Inter" подключен локально.

Figma

Ссылка на макет в Figma (https://www.figma.com/file/5S2WSbEFL6awjVWJ0NWL8Q/Sprint-3_-Russia-_-desktop-mobile?node-id=28503%3A0)

Github Pages

Ссылка на Github Pages данного проекта (https://ras-svet.github.io/russian-travel/)