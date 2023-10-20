Путешествия по России
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Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Проект: Путешествие по России
Используемые технологии
* HTML5
* CSS3
* Figma
* Grid
* Flex
* Media-запросы
Интро
Данный проект содержит в себе информацию о путешествиях по России. Сайт является адаптивным по устройствам размерами от 320px за счет использования grid, flex и media-запросов. Все используемые картинки оптимизированы, шрифт "Inter" подключен локально.
Figma
Ссылка на макет в Figma (https://www.figma.com/file/5S2WSbEFL6awjVWJ0NWL8Q/Sprint-3_-Russia-_-desktop-mobile?node-id=28503%3A0)
Github Pages
Ссылка на Github Pages данного проекта (https://ras-svet.github.io/russian-travel/)
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