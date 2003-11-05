Разработка лендинга для anti-DDoS сервиса "Mitelis"

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2 месяца назад
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  • Тип проекта:
    Комплексная разработка лендинга под ключ

  • Описание:
    В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для anti-DDoS сервиса "Mitelis". Создано комплексное решение — от дизайна до технической реализации.

  • Особенности:
    Дизайн был разработан с сохранением фирменного стиля проекта;
    Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;
    Реализована возможность отправить заявку на подключение сайта;

  • Ключевые моменты:
    Особое внимание уделено анимациям и удобству для пользователя, что способствовало повышению вовлечённости.