Тип проекта:
Комплексная разработка лендинга под ключ
Описание:
В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для anti-DDoS сервиса "Mitelis". Создано комплексное решение — от дизайна до технической реализации.
Особенности:
Дизайн был разработан с сохранением фирменного стиля проекта;
Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;
Реализована возможность отправить заявку на подключение сайта;
Ключевые моменты:
Особое внимание уделено анимациям и удобству для пользователя, что способствовало повышению вовлечённости.