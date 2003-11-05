Описание: В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для anti-DDoS сервиса "Mitelis". Создано комплексное решение — от дизайна до технической реализации.

Особенности:

Дизайн был разработан с сохранением фирменного стиля проекта;

Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;

Реализована возможность отправить заявку на подключение сайта;