Разработка лендинга для компании по подбору элитных часов
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2 месяца назад
Тип проекта:
Комплексная разработка лендинга под ключ
Описание:
В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для компании по подбору элитных часов. Создано комплексное решение — от элитного дизайна до технической реализации.
Особенности:
Дизайн был разработан в премиальном стиле;
Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;
Разработана и интегрирована высококачественная 3D анимация для главного экрана;
Реализована возможность отправить заявку в Telegram для получения обратной связи;
Ключевые моменты:
Особое внимание уделено премиальному стилю, что способствовало повышению вовлечённости пользователей и увеличению конверсии.