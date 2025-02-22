Описание: В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для компании по подбору элитных часов. Создано комплексное решение — от элитного дизайна до технической реализации.

Особенности:

Дизайн был разработан в премиальном стиле;

Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;

Разработана и интегрирована высококачественная 3D анимация для главного экрана;

Реализована возможность отправить заявку в Telegram для получения обратной связи;