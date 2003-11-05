Разработка лендинга для крипто токена MagaVerse

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2 месяца назад
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  • Тип проекта:
    Комплексная разработка лендинга под ключ

  • Описание:
    В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для токена MVRS в сети Solana. Создано комплексное решение — от креативного дизайна до технической реализации.

  • Особенности:
    Дизайн был разработан в мультяшном стиле;
    Разработаны иллюстрации персонажей и интерактивные анимации;
    Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;
    Реализована возможность автоматического аирдропа монет;

  • Ключевые моменты:
    Особое внимание уделено мультяшному стилю, анимациям и проработке персонажей, что способствовало повышению активности пользователей вокруг проекта и попадению в список лучших монет во всей сети.