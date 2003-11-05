Разработка лендинга для крипто токена MagaVerse

Тип проекта:
Комплексная разработка лендинга под ключ
Описание:
В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для токена MVRS в сети Solana. Создано комплексное решение — от креативного дизайна до технической реализации.
Особенности:
Дизайн был разработан в мультяшном стиле;
Разработаны иллюстрации персонажей и интерактивные анимации;
Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;
Реализована возможность автоматического аирдропа монет;
Ключевые моменты:
Особое внимание уделено мультяшному стилю, анимациям и проработке персонажей, что способствовало повышению активности пользователей вокруг проекта и попадению в список лучших монет во всей сети.