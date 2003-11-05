Разработка лендинга для крипто токена MagaVerse

Тип проекта:

Комплексная разработка лендинга под ключ

Описание:

В проекте реализована современная, адаптивная разработка лендинга для токена MVRS в сети Solana. Создано комплексное решение — от креативного дизайна до технической реализации.

Особенности:

Дизайн был разработан в мультяшном стиле;

Разработаны иллюстрации персонажей и интерактивные анимации;

Выполнена адаптивная и кроссбраузерная верстка, благодаря чему сайт корректно отображается в разных браузерах и с разных устройств;

Реализована возможность автоматического аирдропа монет;