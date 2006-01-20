RedHub Electronics
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RedHub Electronics – all for work in IT!
👉 Профиль – https://www.weblancer.net/users/IT-Kid/
🔥Смотреть демо – https://vladitkid.github.io/RedHubElectronics/
Этот многостраничный и адаптивный сайт является одной из моих первых работ. Сайт ориентирован преимущественно на IT специалистов.
#1 Вёрстка включает в себя 6 страниц: Homepage, Work&Internship, и MacBook Air 15'' (всего 4, по каждой на цвет продукта).
#2 Вкладки на странице "MacBook Air 15''" работают при наведении.
#3 Много иконок, кнопок и анимации. Достаточно внимания уделено почти каждой мелочи, включая заголовки секций, кастомные чекбоксы-плашки на сайдбаре, homepage cards (карточки рядом с главным блоком) и многое другое.
#4 Сайт полностью адаптивный и хорошо смотрится на всех устройствах.
🔥Смотреть демо – https://vladitkid.github.io/RedHubElectronics/
Email – [email protected] | Telegram – t.me/ITkid15 | GitHub – https://github.com/VladITKid