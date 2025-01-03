Рекламная страница для Школы Show Consulting

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4 месяца назад
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В этом проекте была разработана рекламная страница для Школы Show Consulting с акцентом на простоту и минимализм. Основные особенности:

  • Минималистичный дизайн: Страница выполнена в простом, но стильном стиле, фокусируется на ключевой информации о школе и исторической справке о ней.

  • Адаптивная верстка: Страница оптимизирована для корректного отображения как на мобильных устройствах, так и на десктопах, обеспечивая комфортное использование на любых экранах.

Проект сосредоточен на представлении информации о школе в удобном и привлекательном формате, который привлекает внимание, но не перегружает пользователя.