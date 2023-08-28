Robert.W, Верстка шаблона Figma (адаптив)
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
4 месяца назад
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Задача работы - сверстать адаптивный макет по ссылке: https://www.figma.com/file/OrtjNW9auxUNJPtxg08sik/Robin.-W?type=design&node-id=9-141&mode=design.
Вот ссылка на страничку -> https://akulichevdmitry.github.io/Robin.W/