Сайт для Аграрной секции

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт полностью адаптивный. Использовались jQuery плагины такие как FancyBox(для видео поп ап), Swiper slider (для слайдера), а так же самописные скрипты для меню, табов и кнопки 'Домой'.
Ссылка на сайт - http://bmvd-agro.com.ua
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