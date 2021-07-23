Сайт для Аграрной секции

Сайт полностью адаптивный. Использовались jQuery плагины такие как FancyBox(для видео поп ап), Swiper slider (для слайдера), а так же самописные скрипты для меню, табов и кнопки 'Домой'.

Ссылка на сайт - http://bmvd-agro.com.ua

Хотите такой же, не вопрос - буду рад с вами поработать!