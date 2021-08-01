Сайт для Онлайн Школы - Massa Znaniy

Сайт полностью адаптивный. Использовались Slick slider (для слайдера), а так же самописные скрипты для меню и табов.

Была проведена работа над оптимизацией кода, чтобы в Google Page Speed были максимальные показатели скорости. Практика показывает что 20% пользователей не возвращается на медленный сайт!

Ссылка на сайт - http://www.massaznaniy.com.ua/

Хотите такой же, не вопрос - буду рад с вами поработать!