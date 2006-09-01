Сайт для японської компанії "Colorful Writing"

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:

HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.

Що на ньому можна знайти:

анімації різних типів, меню «бургер» з навігацією по сайту, рейтинг, прикручену оплату тощо.

Посилання на роботу - https://seo.y-u.co.jp/