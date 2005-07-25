Сайт Kanna Capital

Мультиязычный сайт частной инвестиционной компании Kanna Capital.



Верстка полностью резиновая, адаптирована под все разрешения до 360.

Была задача сверстать макет 4 страниц сайта Kanna Capital(основная, которая по ссылке ниже и в футере основной страницы есть ссылки на еще 3 страницы конфиденциальности), нужно было тщательно продумать поведение сайта на разных языках(Русский, Английский и Арабский).

На арабском языке весь контент сайта кроме меню бургера и декоративных SVG элементов зеркалился, и чтобы решить данную проблему было принято решение, что на арабском языке к тегу body будет добавляться класс rtl, который будет зеркалить оставшийся не отзеркаленный контент сайта.

Также в планы входило сделать уникальные hover эффекты у карточек сотрудников и анимацию SVG элементами, что я и сделал - все SVG, на которых есть отсылка к логотипу были анимированы. К карточкам сотрудников при клике на них, добавляется класс active и черно-белые фотографии становятся цветными, и уникальный hover эффект при наведении на ссылки на их соц сети.



Ссылки:

http://hamdamcb.beget.tech/

https://kanna.capital/

Дизайнер данного сайта:

https://freelance.ru/artemii09ii