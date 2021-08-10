Сайт лазерной эпиляции

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сайт выполнен в разрешении 1920px
в вёрстке использовались: сборщик проектов gulp, препроцессор scss, js
анимации js:
-аккордеон с анимированными кнопками
-формы обратной связи с проверкой на заполненность полей и выпадающим меню
-выпадающее меню списка клиник
-слайдер сертификатов
каждый блок верстки был подключён к главному элементу через gulp и плагин includ (тоже самое с js, scss был импортирован встроенным методом @import, он так же был собран по блокам в основной файл стилей)
ссылка на git-hub репозиторий: https://github.com/Trofim03/laser_hair_removal
ссылка на git-hub pages: https://trofim03.github.io/laserHairRemoval_page/