Сайт лазерной эпиляции

сайт выполнен в разрешении 1920px

в вёрстке использовались: сборщик проектов gulp, препроцессор scss, js

анимации js:

-аккордеон с анимированными кнопками

-формы обратной связи с проверкой на заполненность полей и выпадающим меню

-выпадающее меню списка клиник

-слайдер сертификатов

каждый блок верстки был подключён к главному элементу через gulp и плагин includ (тоже самое с js, scss был импортирован встроенным методом @import, он так же был собран по блокам в основной файл стилей)

ссылка на git-hub репозиторий: https://github.com/Trofim03/laser_hair_removal

ссылка на git-hub pages: https://trofim03.github.io/laserHairRemoval_page/