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http://sundeath.ru/ (сайт-портфолио)
- вёрстка из psd на нативном html\css;
- генерация и подключение шрифтов при помощи сервиса http://www.fontsquirrel.com/ ;
- создание спрайтов при помощи http://www.ru.spritegen.website-performance.org/ ;
- js-модуль валидации на стороне клиента;
- использование плагинов jQuery-fileUpload, qTip2, bPopup для отображения placeholder'ов, popup, tooltip и загрузки файла;
- кросс-браузерное тестирование, ie8+;
- проект на стадии перевода в adaptive\responsive (подключение медиа-запросов, перевод скалярных значений в процентные).