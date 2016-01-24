http://sundeath.ru/ (сайт-портфолио)

- вёрстка из psd на нативном html\css;

- генерация и подключение шрифтов при помощи сервиса http://www.fontsquirrel.com/ ;

- создание спрайтов при помощи http://www.ru.spritegen.website-performance.org/ ;

- js-модуль валидации на стороне клиента;

- использование плагинов jQuery-fileUpload, qTip2, bPopup для отображения placeholder'ов, popup, tooltip и загрузки файла;

- кросс-браузерное тестирование, ie8+;

- проект на стадии перевода в adaptive\responsive (подключение медиа-запросов, перевод скалярных значений в процентные).