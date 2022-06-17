Сайт производителя пылесосов для бассейнов

Ознакомиться: https://whynotsayyes.github.io/kokido/
Тренировочный проект - сайт компании-производителя оборудования для чистки бассейнов. Макет - дизайнер команды WIC, в которой я состою.
Реализовано:
- адаптивность макета
- анимация кнопок
- всплывающие окна при нажатии на маркеры в приветственном блоке
- слайдер в стиле интернет-магазина
- видеофон
- слайдер в блоке отзывов
- слайдер с торговыми партнерами в мобильной версии
- раскрывающиеся элементы в блоке "Ответы на вопросы". В мобильной версии добавлен слайдер.
Ознакомиться: