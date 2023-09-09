Сайт Ресторана
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Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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tvoykot.github.io/restaurant.git.io/
Чудecтный,приятный глазу сайт.
Необычное расположение меню навигации.
Меню товара имеет функцию сортировки товара по категориям.
Карточка товара с счётчиком и доп. ингредиентами.