Сайт Ресторана

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3 месяца назад
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tvoykot.github.io/restaurant.git.io/

Чудecтный,приятный глазу сайт.

Необычное расположение меню навигации.

Меню товара имеет функцию сортировки товара по категориям.

Карточка товара с счётчиком и доп. ингредиентами.