Сайт ресторана

HTML-верстка
Добавлена
24 дня назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт ресторана. Сделан с использованием tailwind css на React/TypeScript.

Сайт Адаптивен и присутствует анимация блоков.

Demo - https://best-food-alpha.vercel.app/

Code - https://github.com/MSDipper/best_food

Мой гит - https://github.com/MSDipper