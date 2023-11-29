Сайт ресторана
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
24 дня назад
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Сайт ресторана. Сделан с использованием tailwind css на React/TypeScript.
Сайт Адаптивен и присутствует анимация блоков.
Demo - https://best-food-alpha.vercel.app/
Code - https://github.com/MSDipper/best_food
Мой гит - https://github.com/MSDipper