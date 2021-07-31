Сайт-визитка UX/UI дизайнера

Добавлена
2 года назад
52 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://foxxman.github.io/desigh-portfolio/

Небольшой сайт-визитка для моей прекрасной подруги-дизайнера.

Основной "плюшкой" сайта я считаю приятную анимацию, которую я делал через специальные библиотеки.

Это демонстрационная версия, поэтому отправку формы на почту я отключил. Но формально она есть.

Срок - 2 дня.