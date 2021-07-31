Сайт-визитка UX/UI дизайнера

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https://foxxman.github.io/desigh-portfolio/
Небольшой сайт-визитка для моей прекрасной подруги-дизайнера.
Основной "плюшкой" сайта я считаю приятную анимацию, которую я делал через специальные библиотеки.
Это демонстрационная версия, поэтому отправку формы на почту я отключил. Но формально она есть.
Срок - 2 дня.