Сайт-визитка UX/UI дизайнера

https://foxxman.github.io/desigh-portfolio/

Небольшой сайт-визитка для моей прекрасной подруги-дизайнера.

Основной "плюшкой" сайта я считаю приятную анимацию, которую я делал через специальные библиотеки.

Это демонстрационная версия, поэтому отправку формы на почту я отключил. Но формально она есть.

Срок - 2 дня.