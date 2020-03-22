здравствуйте!

я занимаюсь созданием простых, удобных, креативных, интересных, лёгких и запоминающихся сайтов.

я пишу код вручную — без использования конструкторов, что позволяет мне создавать сайты любой задумки.

таким способом сайты загружаются пользователем быстрее.

оптимизация под все браузеры на всех устройствах.

реализуем самые смелые идеи!

вот вам мой сайт-визитка:

https://xn--b1amndbbud0cf.xn--p1ai/example/example.html

https://xn--b1amndbbud0cf.xn--p1ai/SEARJAY/SearJay.html

https://xn--b1amndbbud0cf.xn--p1ai/supershop/shop.html

оплата на стадии готовности проекта 80-90%.

если нравится, давайте поработаем вместе? :)