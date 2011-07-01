Шедервы русской поэзии

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12 лет назад
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http://cmsko.ru/shed/index2.php

Задача:

Сверстать макет из PSD,кроссбраузерно,ИЕ7+,настроить функционал.

Функционал:

1.Лайтбок при нажатии на "О христоматии".

2.Автоматический пересчёт суммы.

3.Отправка заказа на почту.

Всё сделано за 1 день,кроссбраузерно.