Шедервы русской поэзии

http://cmsko.ru/shed/index2.php

Задача:

Сверстать макет из PSD,кроссбраузерно,ИЕ7+,настроить функционал.

Функционал:

1.Лайтбок при нажатии на "О христоматии".

2.Автоматический пересчёт суммы.

3.Отправка заказа на почту.

Всё сделано за 1 день,кроссбраузерно.