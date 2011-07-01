Шедервы русской поэзии
HTML-верстка
Добавлена224 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://cmsko.ru/shed/index2.php
Задача:
Сверстать макет из PSD,кроссбраузерно,ИЕ7+,настроить функционал.
Функционал:
1.Лайтбок при нажатии на "О христоматии".
2.Автоматический пересчёт суммы.
3.Отправка заказа на почту.
Всё сделано за 1 день,кроссбраузерно.