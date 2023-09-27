Simple - презентационный лендинг.

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
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Задачи:
Сверстать адаптивный лендинг.

Результат:

  • Выполнил семантическую вёрстку

  • Оптимизировал изображения для быстрой загрузки на мобильных устройствах

  • Реализовал бургер меню в мобильной версии

  • Сделал адаптивность

  • Анимировал элементы меню и активные кнопки

  • Опубликовал сайт для демонстрации на Vercel



Технологии:

  • JavaScript

  • HTML

  • CSS


Ссылка на проект
simple.ru