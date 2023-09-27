Simple - презентационный лендинг.
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
Сверстать адаптивный лендинг.
Результат:
Выполнил семантическую вёрстку
Оптимизировал изображения для быстрой загрузки на мобильных устройствах
Реализовал бургер меню в мобильной версии
Сделал адаптивность
Анимировал элементы меню и активные кнопки
Опубликовал сайт для демонстрации на Vercel
Технологии:
JavaScript
HTML
CSS
Ссылка на проект
simple.ru