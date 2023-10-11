Skillbox - лендинг
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Только десктопная версия - HTML | JS | CSS | Pixel-Perfect | BEM | ui-kit | Animation | Bootstrap |
Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.
Анимация и работа с ui-kit. С применением сетки бутстрапа. На Js реализована кнопка бургер меню.
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