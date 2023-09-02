Сладкий сундук

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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https://vslzrp.github.io/SweetBox/

Лендинг (целевая страница) кондитерского магазина.

  • Адаптив под мобильные устройста с минимальным разрешением 320px.

  • Сборка и оптимизация проекта с помощью Gulp.

  • Слайдеры, попапы (всплывающие окна) и другое на JavaScript.

  • Использование методологии БЭМ для названий классов.

  • HTML5, CSS3, JS, SCSS